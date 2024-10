Por que drama gay 'Love in The Big City' sofre protestos na Coreia do Sul?

O livro "Love in The Big City", best seller do escritor sul-coreano Sang Young Park, ganhou duas adaptações nos últimos tempos. Mas as produções —um filme e um drama— acabaram tendo uma recepção bem diferente do público.

Por que a série está sendo boicotada?

Na história original, "Love in The Big City" mostra a vida de um jovem adulto, que é HIV positivo, vivendo amores, desamores e diversas experiências queer. O livro concorreu ao The Booker Prize em 2022 como melhor ficção.

A série, no entanto, provocou protestos de grupos conservadores e religiosos da Coreia do Sul diante da CJ, empresa que produz K-dramas. As manifestações acontecem contra a história do personagem sem nome, que vive a cena LGBTQIAP+ em Seul.