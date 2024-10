Casal por trás de 'Let It Go' compõe para 'Agatha': 'Musicais são difíceis'

O casal Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez, que está por trás de sucessos como "Let it Go" e "Remember Me", de "Frozen" e "Viva: A Vida É Uma Festa", respectivamente, agora assina também as músicas de "Agatha Desde Sempre".

Premiados, eles já levaram juntos o Oscar, o Grammy e o Emmy. Robert também ganhou o Tony com o musical "Avenue Q", tornando-se a pessoa mais jovem a colecionar o quarteto mais desejado do mundo do entretenimento: o EGOT (Emmy, Grammy. Oscar, Tony).

A nova série da Marvel, focada na bruxa Agatha Harkness, traz várias versões da faixa original "The Ballad of The Witches' Road", que também é parte importante da trama e foi composta pelos "Lopezes". Em entrevista a Splash, eles falaram do processo criativo da canção, da experiência com as protagonistas da série e de como é difícil fazer bons musicais.