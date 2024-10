Portinha da Esperança: clássico da televisão ganha versão infantil no SBT

Neste domingo (13), o Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel traz de volta um clássico das telinhas: a Porta da Esperança, que fez sucesso no SBT entre as décadas de 1980 e 1990.

O que aconteceu

O formato agora retorna como um especial de Dia das Crianças, batizado de Portinha da Esperança. Recordado pela famosa porta nas cores do arco-íris, o programa original foi pioneiro em assistencialismo na televisão brasileira e vai ressurgir para realizar os sonhos da garotada.

Desta vez, serão crianças que terão seus sonhos realizados pela dinâmica criada por Silvio Santos. Uma das convidadas nunca teve uma boneca e pede uma de presente; outra é muito fã da novela infantil "A Caverna Encantada" e deseja uma bicicleta; já uma terceira tem o sonho de visitar um parque aquático.