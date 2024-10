Fãs criticam saída de Seunghan do RIIZE: 'Estou enojado; bullying da SM'

Nas redes sociais, fãs têm lamentado a saída do cantor. "7 anos de treinamento, espero que ele possa estrear em outro lugar, talvez como solo", disse uma.

No X, antigo Twitter, internautas chegaram a subir a hashtag "#SMSupportsBullying". A hashtag faz referência à empresa de entretenimento sul-coreana SM Entertainment, que atua como gravadora e agência de talentos. Na tradução, os fãs acusam a empresa de apoiar bullying.

Muitos ouvintes do grupo dizem que Seunghan não fez "nada demais" para ser afastado. "Sinto muito, mas não apoio uma empresa que não prioriza ou não se preocupa com seus artistas. Eles agiram como se ele tivesse cometido um crime", afirmou uma fã.

No Reddit, rede social para troca de comentários em comunidades, internautas disseram que a SM "não protege seus artistas". "Seunghan levou a pior desde sua estreia. Ele ficou no porão por um ano, e eu sinto que se eu estivesse no lugar dele, não conseguiria ser parte do grupo sem me sentir muito amargo", disse um.

"Estou tão triste com isso", afirmou um. "Sério, sinto pena do garoto... Além disso, vergonha para a SM".

Outros criticaram os próprios fãs que, em parte, apoiaram a saída de Seunghan. "Estou enojado com a forma como a SM lidou com isso e não o protegeu em nenhum momento durante essa "farsa" de escândalo. 'Fãs' que enviaram mensagens de ódio e coroas de flores estão descontrolados", afirmou outro.