Mulheres em alta, techno pesado e lotação marcam 2º dia do Tomorrowland

Foi assim, logo no início da tarde, quando a belga Amber Broos, do alto de seus 21 anos, sentou a lenha (apelidinho carinhoso para techno pesado) no palco Adscendo Mainstage, demonstrando que nem só de sets comerciais vive a faixa nobre do Tomorrowland Brasil.

A entrada de um som mais conceitual em melhores slots (horários) do festival, além da estreia do palco Core, abertamente um espaço para mais experimentações e profundidade musical, vem ao encontro do amadurecimento da cena eletrônica global, que se espelha também no cenário nacional, puxado pelo sucesso de DJs que não economizam em pesquisa e qualidade em seus sets e produções, caso de nomes que elevaram a barra e padrões, como os brasileiros Anna, Vintage Culture e Mochakk, todos presentes na escalação do Tomorrowland Brasil —Anna tocou quinta (10) na festa The Gathering, fechada para os campistas, e sexta (11) no Mainstage, e com Vintage e Mochakk se apresentam neste domingo (13).

"Toquei no palco principal no Tomorrowland da Bélgica este ano, e fiquei muito feliz com a oportunidade que o festival deu para uma mulher brasileira tocando no 'prime time' do palco Mainstage também na edição brasileira. Fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade. Foi incrível, o público foi super receptivo e o festival, apesar de ter chovido, correu muito bem", disse Anna com exclusividade a Splash.

