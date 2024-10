Casal mexicano viaja por 9 horas e gasta R$ 10 mil para curtir Tomorrowland

O voo direto chegou à São Paulo nove horas após partir da Cidade do México. "Em muitos casos, pessoas demoram, em média, 12 horas dependendo de escalas ", comentou Abraham em papo para Splash.

O casal aproveita acampamento para viver experiência completa do Tomorrowland. A reportagem também conversou com os chilenos Giselle Valenzuela, 31, e Alonso Fuentes, 33, que também exaltaram a oportunidade de conhecer o Brasil graças ao festival.

O Tomorrowland 2024 termina neste domingo (13) no interior paulista. Antes do início do festival, organização divulgou que a expectativa de público era de mais de 200 mil pessoas nos três dias de apresentações.