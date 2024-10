Entenda o triângulo amoroso envolvendo Maísa na próxima novela das seis

Em "Garota do Momento" (Globo), a próxima novela das seis, o triângulo amoroso principal será formado por Beatriz (Duda Santos), Beto (Pedro Novaes) e Bia (Maísa).

O que vai acontecer

Quando Beatriz chega ao Rio de Janeiro com o objetivo de reencontrar a mãe, Clarice (Carol Castro), ela se depara uma cidade pulsante, com rodas de samba e o carnaval de rua. E é justamente num bloco de carnaval que seu caminho se cruza com o do jornalista Beto.