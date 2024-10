Com filme sobre Toquinho, Festival de Cinema Italiano anuncia seleções 

Longas inéditos e uma retrospectiva sobre o humor do cinema. Essa é a proposta da 19ª edição do Festival de Cinema Italiano, que ocorre de 7 de novembro a 8 de dezembro. Os filmes selecionados poderão ser vistos em salas de cinema de diversas regiões do Brasil e também via streaming. Os locais ainda serão anunciados.

A seleção de filmes inéditos inclui o documentário "Toquinho: Encontros e um Violão", dirigido por Erica Bernardini e escolhido pela Embaixada da Itália para celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil. Resistindo ao tempo e passando de geração em geração, as canções ocupam um lugar importante no coração das crianças e adultos no Brasil e no mundo —diz a sinopse divulgada pelo festival.

Depoimentos de amigos e parceiros celebram, ainda, os 56 anos de carreira de Antonio Pecci, conhecido como "Toquinho".