Vencedora do Oscar é criticada após reclamar de companhia aérea na web

Jessica Chastain, 47, reclamou do feedback dado pela companhia aérea JetBlue depois de uma reclamação sua.

O que aconteceu

A atriz se queixou de problemas no "sistema de entretenimento" de um voo de seis horas e recebeu apenas reembolso de apenas 1% do valor pago pela passagem. "Obrigada, JetBlue, pelo seu crédito de US$ 15. Meu voo custou US$ 1,5 mil, e o crédito é 1% do dinheiro que paguei a vocês. Estranho que eu tenha pago isso pelo seu sistema de entretenimento de voo, que não funcionou durante meu voo de seis horas - mas acho que valeu a pena por esse crédito de US$ 15", ironizou ela, compartilhando o comprovante de reembolso em seu perfil no X (antigo Twitter).

No entanto, diversos internautas criticaram a atitude de Chastain em tentar 'queimar o filme' da companhia aérea, levando-a a excluir o post. "Ficar chateada com uma companhia aérea e detoná-la nas redes sociais fez de Chastain nossa Lady Di moderna", debochou um seguidor da estrela. "Olhe à sua volta", recomendou outro, numa recordação velada sobre o caos provocado pelo furacão Milton na Flórida.