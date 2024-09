'Há muitos homens como Oz no mundo', diz criadora de 'Pinguim'

Eu adoro mergulhar em personagens, então foi a oportunidade de observar esse homem muito problemático, muito charmoso e poderoso e narcisista e violento e raivoso. Ele é uma pessoa muito interessante de se investigar, e daí salpicar o mundo com pessoas que contrastam com ele, vasculhar e explorar essas pessoas. A cidade, no geral, também é uma grande personagem na nossa história. Lauren LeFranc

LeFranc diz que foi "libertador" escrever do ponto de vista de alguém narcisista como o Pinguim. "Passei muito tempo estudando como voz soaria, seu senso de humor obscuro. O que ele quer, suas motivações. A série começa mais leve e vai se tornando mais sombria com o passar da temporada."

Eu tive que me tornar Oz, de certa forma, acessar o nível de assombro e narcisismo. É meio libertador escrever um cara branco de meia-idade que pode fazer e dizer o que quiser. Foi uma alegria até certo ponto, e depois há uma reviravolta. Não gostei de estar na pele dele, [...] nem Colin. Mas foi algo muito animador, uma sensação única e diferente. Lauren LeFranc

Um de seus objetivos era "não criar desculpas" para Oz se tornar um vilão. "Eu sempre pensei que o maior medo de Oz é sua filosofia de que o amor é algo transacional. Esse é seu maior medo, mas ele leva a vida como se isso fosse verdade. Pensei muito também em sua relação com a mãe e todas as coisas enraizadas ali, e meio que parti daí."

Diferente de Batman, o vilão está mais afundado na sujeira de Gotham e isso transparece nas diferenças entre o filme e a série. "O Batman está do alto olhando para a cidade lá em baixo, e Oz está na sujeira das ruas. Seguimos esse cara, e ele é meio selvagem. Ele se move com rapidez, faz desvios e está constantemente mentindo em benefício próprio. Nunca dá pra saber se ele realmente está falando com sinceridade."