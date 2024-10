Como será julgamento de Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel?

Sete jurados foram selecionados por sorteio para acompanhar julgamento. Ao todo, 21 testemunhas participação do rito. Isabela Tibcherani, filha do réu, e a mãe de Isabela, Vanessa Tibcherani, darão depoimentos — após solicitarem à Justiça, ficou definido que Paulo Cupertino não estará presente no momento em que elas falarão sobre o caso. Os detalhes foram divulgados nesta quarta-feira (9) pelo telejornal Bora Brasil, da Band.

Cupertino afirma ter testemunhado momento em que uma terceira pessoa, não identificada, teria efetuado os treze disparados contra as vítimas. Versão foi detalhada por Alexander Neves Lopes, advogado de Paulo, em reportagem divulgada pelo Metrópoles na última terça-feira (8).

Será primeira vez que Cupertino defenderá versão, segundo advogado. Réu ficou foragido por quase três anos e permaneceu em silêncio sobre o caso após ter sido identificado. Alexander Neves diz que cliente ficou com receio de se entregar à polícia por se tratar de um caso de grande repercussão.

Dois amigos do empresário também são réus no mesmo processo. Eles são suspeitos de terem ajudado Cupertino a fugir e se esconder após o crime.

Paulo Cupertino foi preso pela Polícia Civil em maio de 2022. O suspeito afirmou ser inocente e disse ter fugido por medo ao ser questionado por jornalistas na entrada da delegacia. As imagens foram exibidas pelo Cidade Alerta (Record).

O crime

O ator Rafael Miguel, que interpretou o personagem Paçoca na novela "Chiquititas", do SBT, e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram assassinados em junho de 2019, em São Paulo. Os três foram baleados após terem ido até a casa da namorada do ator de 22 anos, Isabela Tibcherani. O crime aconteceu na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na zona sul da capital.