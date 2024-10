A Fazenda: Assim como Raquel Brito, quem já saiu do reality antes da hora?

Bárbara pediu para sair do programa. Ela, que já tinha falado em deixar o jogo nos primeiros dias, quando brigou com Dado Dolabella, afirmou que queria sair porque não estava aguentando a pressão, estava sofrendo com a falta de afinidade com as pessoas da casa e com o medo dos animais.

Duda Yankovich - A Fazenda 4

A Fazenda 4: Duda Yankovich foi expulsa após agressão Imagem: Reprodução/RecordTV

A lutadora de boxe foi a primeira participante expulsa da história do reality rural, na quarta temporada, em 2011. Após acusar Thiago de colocar a mão em seu peito e tentar mexer em seu biquíni, Duda ficou muito irritada e deu um tapa de mão aberta na cabeça do ator, que informou o acontecimento para a produção, e a peoa foi desclassificada por agressão.

Gretchen - A Fazenda 5