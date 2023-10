Por que Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 2023?

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 2023 (Record) após um atrito com Jenny Miranda — que, na ocasião, era a Fazendeira da semana.

Entenda por que a jornalista deixou o reality show abaixo.

Por que Rachel foi expulsa de A Fazenda 15?

Na quinta-feira (19) de manhã, a Fazendeira Jenny delegou as funções da semana aos peões e deixou as ovelhas sob responsabilidade de Rachel. A jornalista, no entanto, se negou a fazer a tarefa por ter cuidado do lixo nos últimos dias.

As duas discutiram: Rachel manteve o seu posicionamento e disse que, como não iria cuidar das ovelhas, a Fazendeira teria que realizar a função.

No fim, Rachel e Jenny não cuidaram das ovelhas e causaram uma punição para a sede.

Após a punição, Rachel decidiu descer para cuidar dos animais. Jenny disse que a ajudaria, o que gerou uma nova discussão. Neste momento, as câmeras do PlayPlus (streaming da Record) foram cortadas.

As cenas foram exibidas apenas no programa ao vivo de quinta: quando Jenny começou a gritar perto do rosto de Rachel, a jornalista colocou a mão na boca da influenciadora para afastá-la. Lucas se colocou entre as duas peoas para separá-las.

Após o ocorrido, Rachel conversou com André e Lucas: "Ela não esperava que eu fizesse isso [colocasse a mão no rosto dela]. Coloquei a mão para ela sair de perto de mim".

Minutos depois, a jornalista foi chamada ao closet pela produção. Ela colocou uma venda nos olhos e saiu pela porta interna. Este foi o momento em que Rachel deixou o programa.

A produção pediu para os peões se reunirem na sala e comunicou a expulsão: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo."

Rachel se pronunciou sobre expulsão

Na noite de quinta, Sheherazade falou pela primeira vez sobre a expulsão nas redes sociais. "Eu estou bem! Como todos sabem, eu saí da Fazenda esta manhã. Estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe querida, estou na companhia deles. Estou em paz, estou bem."

A jornalista prometeu conversar com o público e fãs futuramente: "Em breve voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais deixei o programa. Por questões contratuais ainda não posso falar, mas quero deixar vocês tranquilos."

