Crítica, suposições e choro: Veja reação dos peões à saída de Raquel

Júlia, Flora, Suelen e Gizelly também se emocionaram com a saída da amiga. A ex de Vitão disse estar sentindo 'muito medo de estar no reality' e Flora respondeu: "Eu tava pensando isso. O que mais vai acontecer aqui?"

Gizelly comparou a saída relâmpago com uma sensação de luto: "Parece quando a gente recebe a notícia de alguém que tá fora e a gente não vai ver o corpo". Depois brincou que quando saírem do confinamento vão encontrá-la com procedimentos estéticos feitos, como silicone e lipoaspiração.

Fernanda lembrou de uma previsão feita por um vidente sobre a 16ª edição do reality rural, que adivinou que teria uma peoa grávida na casa. Outros participantes suporam que poderia ter sido por motivos psicológicos, visto que ela havia tido uma crise de ansiedade no dia anterior.

Vários peões se mobilizaram para enviar presentinhos para Raquel em sua mala, como pulseira, fotos e outros objetos pessoais. Ao recolherem seus pertences, Gizelly encontrou duas latas de leite condensado escondidas no armário de roupas da irmã de Davi Brito. "Até na hora de ir embora bicha apronta, né?", brincou a ex-BBB.

Ao colocarem suas malas na despensa, os participantes aplaudiram e se despediram da amiga cantando uma música criada por eles no programa:"Dra Raquel, quel, quel, leva o Cleitinho pro céu, céu, céu. Dra Raquel, quel, quel".