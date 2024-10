Fazenda tem treta generalizada, com Sacha e Flora na mira: 'Barco afundou'

Nesse momento, Fernando disse que Fernanda e Babi contaram para ele que Camila o chamou de cobra. As duas negaram, e os peões apontaram Flora como a responsável pela fofoca.

Camila negou, e Flora tentou justificar, causando uma gritaria generalizada.

Albert disse que Sacha é muito persuasivo e lamentou pelos seus aliados, que terão que "recalcular rota". "É uma frequência de fracassos no jogo", disse.

Sacha disse que é competitivo e gosta de jogar, mas que não é manipulador ou falso. Ele ainda disse que ficou surpreso com as críticas de Larissa fora do reality.

Zé Love também disse que "sua energia não bate" com a de Sacha. "A Larissa acabou de furar o barco e realmente ele está afundado", disse.

Zaac também aproveitou para criticar Sacha e chamá-lo de egoísta. "Larissa jogou mais do que ele", pontuou. "Ele influenciou ela nessa dinâmica, levou ela pra roça e levou a sair".