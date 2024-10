Larissa dispara plaquinhas para Sacha: 'Manipulador, mau-caráter e desleal'

"Fico muito triste, não sei o que foi mostrado e como foi mostrado para ela, mas meu sentimento é muito positivo. Queria ter tido mais tempo de conhecê-la. Eu não estava aberto a ter um relacionamento aqui, tentei falar de forma sútil, não queria ter alimentado nada que machucasse ela", respondeu Sacha. "Continuo tendo um carinho imenso por você, quero entender porque você disse isso sobre mim. Mas eu não vejo dessa forma e tentei ter um afeto por você, não te machucar e de fato fiquei indeciso, perdido, enfim fiquei muito triste de receber essas plaquinhas."

Depois de Sacha, Babi e Fernanda foram as mais criticadas pela ex-peoa. A ex-affair de Neymar foi definida como: perdida, sem conteúdo, desorganizada, preguiçosa, hipócrita, incompetente, manipuladora, oportunista venenosa, mimimi, sonsa, planta.

Para Babi, Larissa não poupou adjetivos: mimimi, vtzeiro, sem conteúdo, covarde, coitada, sem noção, planta, prepotente, desequilibrada, manipulável, mascarada e preguiçosa. "Então, Faro, eu não penso nada dela porque pra mim ela não existe na minha vida", responde a ex-panicat.

Larissa disparou mais plaquinhas para seus adversários dentro do confinamento. Ela classificou Gilsão como: traidor, vitimista, falso, desleal, desonesto, sem noção, trapaceiro. Mesmo fora da casa, a ex-BBB manteve seu posicionamento sobre Zé Love, um de seus maiores rivais no jogo: agressivo, hipócrita, jogador, arrogante e egoísta.

Para Fernando, Larissa declarou: leva e traz, arrogante, mentiroso, mau-caráter, venenoso, falso, desonesto e covarde. "É bem agridoce falar da Larissa porque nós tivemos trocas durante sua permanência na casa. Fora do jogo não tenho nada contra a pessoa da Larissa porque ela não fez nada para me atingir, então não vou retribuir com agressões", respondeu o chef de cozinha.