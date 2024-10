Raquel Brito passa a noite hospitalizada e Suelen decide baia pela aliada

No domingo (06), Raquel Brito passou mal durante a prova de fogo de A Fazenda (Record) e preciso ser hospitalizada. Sua companheira de prova, Suelen, preciso decidir por ela quem completaria a baia.

O que aconteceu

Após ser atendida pela equipe médica do programa, Raquel precisor ser encaminhada para um hospital e passou a noite fora do confinamento. "A participante Raquel Brito está bem, mas segue em observação aguardando a realização de novos exames. Ela não volta para a sede esta noite", dizia um comunicado lido pela fazendeira Júlia.

Raquel, que perdeu a prova de fogo para Camila Moura, foi enviada direto para a baia e precisava puxar mais um peão para a berlinda. Como a peoa não estava no reality, Suelen, que foi sua ajudante na disputa, foi escolhida para tomar a decisão pela irmã de Davi. A ex de Vitão escolheu Zaac para dormir junto com o cavalo Colorado.