'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 7 a 12/10

Artur e Quinota namoram. Dona Castorina rompe com Blandina e deixa o hotel. Quintilha, Ariosto e Deodora convencem Primo Cícero a retomar a briga contra os Leonel. Elias Crisóstomo explica a Zefa Leonel que um homem lhe vendeu Inês de Castro. Torquato Tasso encontra Dona Castorina no banco da praça e a leva para a casa de Quinota. Nastácio percebe que Benvinda se apaixonou por Elias. Blandina se desespera com o sumiço de Dona Castorina, que está com o anel de turmalina paraíba. Esperança se une a Blandina. Quinota vê o anel na mão de Dona Castorina.

Sexta-feira, 11 de outubro

Dona Castorina confirma a Quinota e Torquato Tasso que ganhou o anel de turmalina de Blandina. Padre Zezo nega a anulação do casamento de Zé Beltino. Blandina desrespeita Deodora e Ariosto, e Marcelo Gouveia tenta reparar a situação. Zefa Leonel consegue tirar o anel do dedo de Dona Castorina, que deixa a casa de Quinota. Deodora rouba o anel de Dona Castorina, que acaba caindo no chão, e Marcelo Gouveia a socorre. Zefa Leonel desabafa com Quinota sobre a dor de ter perdido Tia Salete e Margaridinha. Ariosto, Deodora e Primo Cícero chegam para falar com os Leonel. Quinota e Artur procuram Blandina.

Sábado, 12 de outubro

Artur e Quinota confrontam Blandina sobre o anel de turmalina paraíba. Ariosto afirma que o documento oficial das terras da Gruta Azul pertence a Primo Cícero, e acusa os Leonel de invasores. Seu Tico Leonel comenta com Zefa Leonel que lembra de ter assinado um contrato com Primo Cícero sobre a venda das terras. Deodora despista Quintilha, e Ariosto convence Primo Cícero a assinar uma procuração em seu nome. Marcelo Gouveia vê Blandina e Esperança juntas. Ariosto avisa a Artur que a Gruta Azul será reativada. Vespertino sonha em ser aceito por Margaridinha como pai. Blandina afirma a a Marcelo Gouveia que tem um trunfo contra Ariosto e Deodora. Artur vê Marcelo Gouveia e Blandina juntos.

