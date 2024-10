Homem explica por que quebrou violão autografado por Taylor Swift em leilão

No entanto, Meier declarou que, depois de conversar com Estes, acredita que foi claramente um ato político. "Taylor Swift se tornou algo político, e essa foi meio que a essência da coisa. Apenas uma pequena crítica a Taylor por se assumir politicamente e aos artistas que usam sua influência para influenciar a política", retificou o porta-voz, segundo o portal The Independent. A cantora declarou seu apoio a Kamala Harris, candidata à presidência dos Estados Unidos e principal adversária de Donald Trump nas eleições.

Estes quebrou o violão logo após comprá-lo por um lance de US$ 4.000 (R$ 22 mil). Ele participava do evento organizado em prol do ensino de agricultura para jovens locais, quando foi filmado ao se aproximar do palco para retirar o instrumento. O homem pegou o violão e o quebrou com um martelo, enquanto era ovacionado pelo público.