William Bonner lamenta morte de Cid Moreira; veja reações entre famosos

Ana Maria Braga

"Cid Moreira, sua voz e talento marcaram gerações e transformaram o jornalismo brasileiro. Agradecemos por sua dedicação e por nos ensinar a importância da verdade. Sua contribuição será eternamente lembrada. Descanse em paz", escreveu a apresentadora.

Sandra Annenberg

"O Cid é a voz, continuará sendo para sempre. Eu tenho a honra no meu currículo de ter estreado ao lado dele, fui a primeira mulher a aparecer toda noite no JN ao lado do Cid e do Sérgio [Chapelin] na previsão do tempo. Ele sempre foi muito carinhoso, muito cuidadoso, um mestre. Como todo mestre tem que ser, será lembrado para sempre. Deixo aqui o meu abraço para todo mundo que vai ficar sem essa voz, mas no inconsciente ela estará presente", disse em depoimento enviado ao Encontro.

Sérgio Chapelin

Também em vídeo exibido no Encontro, o parceiro de bancada de Cid no Jornal Nacional afirmou: "A minha parceria com o Cid foi longa, quase 20 anos no Jornal Nacional. O que eu tenho para dizer a respeito dele é que foi o melhor profissional com quem eu trabalhei. Ele me ensinou muito, e eu tive que me esforçar muito para acompanhar o nível dele. Ele tinha uma voz privilegiada, uma técnica primorosa e um talento invejável. A gente sente, mas foram 97 anos vividos. E 97 anos pesam bastante. Vamos lembrar as coisas boas que ele fez, que foram muitas. O Cid realmente trabalhou muito, era de fato um homem dedicado ao trabalho. E fez coisas que a gente tem que respeitar. Vamos agora fazer uma oração e esperar que ele seja bem acolhido num plano superior."