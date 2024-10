Cid Moreira deu 'boa noite' no Jornal Nacional cerca de 8 mil vezes

Ele dizia que nunca deixou de ficar nervoso antes de entrar no ar. Em depoimento ao "Encontro", William Bonner relembrou um conselho que recebeu de Cid ao assumir o posto: "Se um dia você não estiver nervoso antes de apresentar o jornal, você vai errar".

Cid demorou a perceber a importância do telejornal. Em depoimento ao Memória Globo, ele contou: "Eu chegava no horário de fazer o jornal, não participava da redação. Eu só ia para apresentar o jornal. Naquele dia, cheguei e vi aquele nervosismo, todo mundo preocupado. E, para mim, era normal. Mas no dia seguinte, vi na capa do jornal O Globo: 'Jornal Nacional?' Aí comecei a perceber a dimensão".

Eu ainda tinha na minha cabeça a ideia de rádio, que estava em todos os lares, em todas as casas, pela facilidade. A televisão não tinha essa facilidade. Cid Moreira em depoimento ao Memória Globo

Cid Moreira passou um mês internado



Ele tinha insuficiência renal desde 2022 e dependia de hemodiálise. Com ajuda da esposa e da equipe médica, o apresentador passou a fazer o procedimento em casa e até se mudou para perto do hospital para viabilizar o tratamento.

A internação começou com uma infecção. No Encontro, o médico responsável pelo tratamento afirmou que ele foi internado no dia 4 de setembro com peritonite e infecção urinária. Cid, que já tinha atrofia muscular decorrente da idade, desenvolveu também um quadro de trombose durante o tratamento, dificultando ainda mais sua mobilidade.