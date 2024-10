Cid Moreira: jornalista passou últimos anos brigado com os dois filhos

Cid Moreira passou os últimos anos de vida brigado com os dois filhos. Rodrigo e Roger Moreira chegaram a entrar na Justiça para que a mulher do jornalista, Fátima Sampaio Moreira, fosse investigada por, segundo eles, dilapidar o patrimônio do apresentador. O ex-âncora do Jornal Nacional (Globo) morreu na manhã desta quinta-feira (3).

Eles alegavam que ela teria se apoderado dos bens de forma "ilegal e abusiva", se aproveitando da "senilidade, idade e doença de Cid".

As acusações começaram em julho de 2021, quando Rodrigo e Roger abriram processo para pedir a interdição do pai, alegando senilidade. Segundo os filhos, Fátima transferiu para a própria conta e de parentes, inclusive no exterior, mais de R$ 40 milhões que eram de Cid, vendeu 11 dos 18 imóveis dele e manteve o jornalista em cárcere privado.