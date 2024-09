Zé de Abreu perde recurso contra Carlos Vereza e é repreendido por tribunal

A 16ª Câmara de Direito Privado do Rio de Janeiro negou um recurso apresentado por Zé de Abreu no processo contra Carlos Vereza.

Desembargadora diz que comportamento do ator foi inaceitável. Em 2020, ele chamou Carlos Vereza de "sem caráter", "esclerosado" e "fascista" numa rede social. "Parece-me claro que as manifestações do réu-apelante ultrapassaram, e muito, o limite do aceitável, o limite do que poderia vir a ser enquadrado como liberdade de expressão", diz a decisão à qual Splash teve acesso.