Ex de Bia Miranda após ela confirmar gravidez: 'Você disse que ia tirar'

Samuel Sant'Anna, ex namorado de Bia Miranda mais conhecido como "Gato Preto", disse que a influenciadora afirmou que interromperia a gravidez. Bia anunciou estar grávida do agora ex-namorado neste domingo (29).

O que aconteceu

Samuel comentou em uma publicação no perfil Otariano. "Logo você que disse que ia tirar? Eu gosto assim. Vem com as verdades para seus seguidores amiga".