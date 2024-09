'Prejuízo de até R$ 100 mil': modelos do Onlyfans sofrem com bloqueio do X

"Em termos de ranking do OnlyFans, saí do 1,7 % mundial para 2,9%, isso representa uma queda pela metade", lamenta Beatriz Miuky, que divulgava seus conteúdos para 580 mil pessoas no X.

"Prejuízo de até R$ 100 mil"

Beatriz Miuky, 28, trabalha com conteúdo adulto há quatro anos e afirma ter lucro mensal de R$ 150 mil com vendas de fotos, vídeos e materiais personalizados. Além de utilizar o Instagram, ela contava com seus 580 mil curtidores no X para a divulgação do material.

A principal forma de divulgar o Onlyfans, que é voltado para os gringos, era o X. No caso, a divulgação era em formato rtxrt , que são trocas de divulgação entre uma criadora e outra. Era a rede social mais livre, sem censura.

Modelo sentiu no bolso o bloqueio da rede social e perdeu o caminho de contato com o público fora do Brasil. "Em valores, representa um prejuízo de até R$ 100 mil, ainda não consegui mensurar com exatidão. O público gringo, no caso do meu OnlyFans, sempre representou mais de 70%. E sem as campanhas no X, não consigo mais atingir esse público com ferramentas e redes sociais brasileiras e/ou com censura mais rígida."