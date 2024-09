'Festas do branco', curso de raiva e sucessos: os altos e baixos de Diddy

Em 1998, Diddy começou a promover eventos, conhecidos como "festas do branco". Ele reunia famosos de diversos ramos, como cantoras, modelos e atores, em mansões luxuosas —os convidados vestiam branco. Neste mesmo período, sua gravadora passou a chamar a atenção de outros nomes da indústria, como Mariah Carey e Jennifer Lopez.

Em 2006, em entrevista a Oprah Winfrey, ele falou sobre suas motivações por trás dessas festas: colocar as pessoas no mesmo nível, e com a mesma cor. "Eu tinha socialites lá e parentes do sul. Havia 200 pessoas sentadas aqui, apenas fazendo um churrasco caseiro."

Prisão em 1999

Combs foi preso em 1999 sob a suspeita de ter agredido Steve Stoute, executivo da Interscope Records. Ele se declarou culpado no caso, e foi condenado a realizar um curso de gerenciamento de raiva por um dia. Também chegou a ser acusado de posse ilícita de armas.

Denúncia de agressão

Entre os anos 2005 e 2018, Sean teve um relacionamento profissional e pessoal com a cantora Cassie. Ela chegou a assinar com a gravadora do rapper e, em 2023, alegou que viveu uma relação abusiva com o rapper. Ela disse que era agredida regularmente. Recentemente, uma câmera de segurança de um hotel mostrou uma das supostas agressões.