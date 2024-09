Lotadas e com socialites: o que eram 'festas do branco' feitas por Diddy?

Os freak-offs eram performances sexuais elaboradas e produzidas em que Combs [P. Diddy] organizava, dirigia, se masturbava durante e frequentemente gravava eletronicamente. [...] Os freak-offs ocorriam regularmente, às vezes duravam vários dias e frequentemente envolviam vários profssionais do sexo.

Trecho da acusação contra P. Diddy

Os profissionais do sexo também teriam sido drogados pelo rapper. Segundo o Tribunal Distrital do Sul de Nova York, que emitiu a acusação, as vítimas foram dopadas para que se mantivessem "obedientes e dóceis". Os quartos de hotel estariam equipados com "mais de 1.000 frascos de óleo de bebê e lubrificante" e as filmagens das orgias teriam sido usadas por P. Diddy como forma de chantagem contra os profissionais do sexo.

A acusação fala em uma "empresa" do crime. De acordo com o documento, os funcionários da "Combs Entreprise" estavam diretamente envolvidos na logística dos freak-offs: eram eles que organizavam as orgias, inclusive aliciando os profissionais do sexo para participar, muitas vezes sob o pretexto de uma relação romântica com Diddy. Os promotores argumentam que os encontros sempre envolviam violência, uma alegação que a defesa nega.

Membros e associados da Combs Enterprise, incluindo supervisores de alto escalão, equipe de segurança, equipe doméstica, assistentes pessoais e outros funcionários, facilitaram os freak-offs, entre outras coisas, reservando quartos de hotel; abastecendo os quartos com antecedência com os suprimentos necessários, incluindo substâncias controladas, óleo de bebê, lubrificante, roupas de cama extras e iluminação; limpando os quartos de hotel após os freak-offs para tentar mitigar os danos aos quartos; organizando viagens para vítimas; entregando grandes somas de dinheiro a Combs para pagar os profissionais do sexo; e agendando a entrega de fluidos intravenosos.

Trecho da acusação contra P. Diddy

Casas de Diddy foram alvos de buscas. Autoridades norte-americanas foram a propriedades do rapper em Los Angeles e Miami Beach em março, como parte da investigação, apreendendo dispositivos eletrônicos no processo. Os promotores também ouviram várias pessoas que acusaram Diddy, incluindo as que entraram com ações civis contra o rapper.

Diddy vai continuar sob custódia até o seu julgamento. Os advogados tentaram apelar da decisão e ofereceram o pagamento de uma fiança, que foi negada por um juiz. Os promotores argumentaram que ele corria o risco de obstruir o caso, o que foi acatado pelo magistrado.