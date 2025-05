Duda Guerra exibe aliança após treta com Antonela Braga e Liz Macedo

Duda Guerra, 16, deu a entender que o namoro com Benício Huck, 17, segue firme e forte.

O que aconteceu

A influenciadora digital aparece em suas redes sociais exibindo no dedo a aliança de compromisso com o filho de Luciano Huck, 53. Isso aconteceu em um vídeo publicado nos stories do Instagram da jovem, onde ela mostrava as unhas recém-feitas e comentava a cor do esmalte.

O fato ajuda a minimizar os rumores de que Duda e Benício teriam terminado o relacionamento. Eles estão juntos há cerca de um ano, mas surgiram nos últimos dias boatos de que teriam colocado um ponto final no romance.