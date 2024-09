P. Diddy: quem é Cassie Ventura, ex-namorada que motivou investigação

Cassie nasceu em New London, Connecticut (EUA), e alcançou sucesso internacional com o single "Me & U" (2006). A canção vendeu mais de um milhão de downloads.

Carreira musical começou após um encontro inesperado com o produtor Ryan Leslie, que rendeu a composição "Kiss Me". O trabalho chamou a atenção de Tommy Mottola, empresário do ramo da música que já havia trabalhado com Mariah Carey e Jennifer Lopez.

Artista enfrentou desafios no começo da trajetória profissional. A insegurança e o medo do palco levaram a cantora a cancelar algumas apresentações. Ela também atuou no cinema, em produções como "Ela Dança, Eu Danço 2" e "Troco em Dobro".

Cassie namorou Ryan Leslie entre 2002 e 2007. Depois, ela assumiu um relacionamento com o rapper Diddy, que chegou ao fim em 2018. Tempos depois, ela começou uma nova relação com Alex Fine, com quem se casou e teve duas filhas.