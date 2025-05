Ciúme, isolamento e muitas versões: quem é quem em treta da nora de Huck

Liz Macedo faz sucesso nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

Liz tem 15 anos. Ela soma mais de 4,4 milhões de seguidores no Instagram, e 7,4 milhões no TikTok. A adolescente é popular nas redes sociais por compartilhar detalhes da rotina.

Recentemente, durante participação no podcast de Camila Loures, a jovem falou de uma briga que teve com o namorado por ciúmes. Ela contou que uma menina —sem citar nome— dava mais atenção aos meninos.

Júlia Pimentel tem mais de 3,5 milhões no Instagram e 2,8 milhões no TikTok Imagem: Reprodução/Instagram

Júlia Pimentel tem mais de 3,5 milhões no Instagram e 2,8 milhões no TikTok. "Não irei me pronunciar sobre mentiras. Espero que a pessoa que está repassando esse tipo de informação não tenha sua índole como mulher afetada", postou a adolescente, no TikTok.

Resumo da briga

Treta principal envolveu a namorada de Benício Huck, Duda Guerra, e Antonela Braga. Elas e as influenciadoras Liz e Júlia estavam em uma viagem a Gramado, no Rio Grande do Sul.