Relação com a sogra e inspiração em Virginia: o que Duda Guerra já disse

Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram [...] Não é como se ela estivesse pedindo para seguir o Cauã Reymond, porque o Insta do Cauã Reymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Duda Guerra

Duda negou ter "coagido" Antonela. "Eu não levantei o tom de voz para ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada assim agressivo. Eu só, literalmente, fui tirar a satisfação da situação que tinha acontecido. E ela só olhou na minha cara e falou: 'Estou errada, me desculpa'. E eu falei: 'Melhore'".

Ela também se defendeu do rótulo de "interesseira" por se aproximar de quem tinha mais seguidores. "Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim. Todo mundo era maior do que eu. A gente tem que ficar do lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma".

Angélica se posiciona

Na tarde de quarta-feira, Angélica fez uma publicação nas redes sociais onde definiu o episódio como "doloroso". No texto, ela reflete sobre a preocupação que os filhos crescessem com a privacidade preservada. "Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros — às vezes curioso, outras vezes duro demais.

Angélica conta ainda que, ao perceber "a distorção do que estava sendo dito", pediu para que sua equipe de redes sociais agisse "removendo comentários inapropriados ou ofensivos". No entanto, "durante o processo um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido."