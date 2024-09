'Fomos chamadas de put*s': competidoras criticam o Miss Universe Brasil

Eduarda conta ainda que teria sido xingada junto com outras candidatas: "Depois de uns certos dias, descobrimos que, por mensagens da organização do Miss Universe Brasil, fomos chamadas de put*s".

Splash teve acesso a um print de uma suposta conversa de uma integrante da equipe do Miss Universe Brasil. Na captura de tela há sua foto, seu primeiro nome e número de telefone. Sem contexto para analisar o teor das mensagens supostamente enviadas, as misses do Piauí e do Rio Grande do Sul são citadas: "Piauí pela sacanagem que ela anda fazendo com a gente. Rio Grande do Sul porque é put*".

Suposta mensagem mostra xingamento a candidata do Miss Universe Brasil Imagem: Reprodução/ WhatsApp/ Redes sociais

Eduarda Dallagnol ficou indignada ao tomar conhecimento das supostas mensagens: "A gente saiu do nosso estado com um sonho e fomos chamadas de put*s e comparadas com meio mundo, realmente desvalorizadas. O que não era pra acontecer em um concurso onde celebra a mulher", desabafa.

A reportagem tentou contato com a mulher referida na mensagem —que não a identificamos com seu sobrenome, pois a mesma não retornou para confirmar a veracidade das mensagens. Coube à advogada do CEO do concurso, Gabriela Sturiale Sartini, responder sobre os questionamentos: "Primeiro, esses prints que estão sendo veiculados e que tivemos conhecimento por matérias, nós não sabemos o contexto e não sabemos sequer a veracidade se realmente houve essa conversa, se ela realmente proferiu essas mensagens. Precisaríamos avaliar se partiu do celular dela, se não se trata de montagem".

Para Gabriela, há muitas questões sobre o conteúdo propagado: "Segunda coisa, caso tenha sido proferida uma mensagem do telefone dela, precisamos saber se realmente foi ela que enviou essa mensagem e qual o contexto que foi enviado. Daí, partimos para uma terceira questão de que são conversas privadas liberadas. Eu pergunto: essas conversas privadas poderiam ter sido divulgadas? (...) Caso tenha partido do celular dela, era uma conversa privada que não poderia ter sido divulgada sem autorização de uma das partes. Tem muitos problemas envolvidos nessa situação".