Quem é Luana Cavalcante, 1ª mãe a vencer Miss Universe Brasil

A modelo Luana Cavalcante fez história ao ser a primeira mãe eleita Miss Universe Brasil, em São Paulo. Ela vai para o Miss Universo 2024, que acontecerá no México, em novembro.

Quem é a Miss Universe Brasil

Luana, 25, é atriz e modelo internacional. A Miss Pernambuco também é mãe do pequeno Pedro, de 4 anos.