Miss Brasil 2024 celebra vitória inédita: 'Primeira pernambucana e mãe'

No discurso, a modelo ainda aproveitou para agradecer suas referências no mundo da beleza. "Por Sônia Maria Campos, Por Dione de Oliveira, por Suzy Rêgo, por todas as nossas representantes da história, e por aquelas que virão, baseando-se no meu exemplo, sonhando também em conquistar o Universo".

Por fim, Luana agradeceu todos que passaram pelo seu caminho até essa grande conquista. "Quero finalmente agradecer a cada um de vocês que estiveram comigo, que uniram suas energias à minha, vibraram a cada aparição e que se permitiram sonhar em me ver coroada. [...] Neste momento, além da alegria e emoção, e a possibilidade de poder ser parte da história que está sendo escrita, quero não apenas agradecer, mas também, firmar o compromisso de que me esforçarei TODOS os dias em função daquele que é o nosso maior sonho como povo: conquistar o Universe! Muito obrigado, Pernambuco! Gratidão Brasil! Eu amo vocês".