'Inferno na Terra': prisão onde Diddy está é 'nojenta' e abrigou famosos

Também esteve lá a atriz Allison Mack, da série "Smallville", que cumpriu pena por tráfico sexual, além de conspiração para tráfico sexual e para trabalho forçado, por sua participação na seita NXIVM.

Como é o presídio onde está Diddy?

"Nojenta e com condições horríveis": é assim que é apresentado o MDC Brooklyn, que atualmente abriga 1.200 presos, pela rede CNN americana. Um ex-funcionário de Donald Trump, Michael Cohen, que também já esteve preso no mesmo local, descreveu a experiência ao veículo na última semana: "Quando ele acorda, está encarando paredes de bloco pintadas de branco, em vez da decoração de suas mansões".

Não há travesseiros no local, conhecido pela violência entre detentos. Diversos veículos, entre eles The Intercept, noticiam frequentes quedas no serviço de energia elétrica ali. Em janeiro de 2019, esta interrupção chegou a durar uma semana durante o inverno e presos foram vistos batendo nas janelas pedindo socorro. Na época, sua população chegava a mais de 1.600 presos, número que caiu recentemente segundo a revista Time.

Detentos que realizavam protestos não violentos e greves de fome por causa das condições do presídio foram agredidos por funcionários. Há relatos de uso abusivo de sprays de pimenta, remoção para celas solitárias e até sanitários sendo desligados.