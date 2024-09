Lexa desabafa sobre dívida de casa luxuosa com MC Guimê: 'Não é só minha'

Atualmente, a mansão está avaliada em torno de R$ 5 milhões. A credora entrou na Justiça para reaver o imóvel, conseguiu despejar os cantores da propriedade e agora luta para receber o restante da dívida.

Como ele e Lexa eram casados em comunhão universal de bens, a credora quer responsabilizá-la pela dívida. Ela afirma que a funkeira "viveu, usufruiu e morou", logo "a casa era dela tanto quanto era dele", por isso também pede na Justiça que ela arque com o débito feito pelo então companheiro.

MC Guimê disse, em publicação nas redes sociais, que o processo em que é cobrado por uma dívida de mais de R$ 3 milhões pela compra de uma mansão em Alphaville foi causado por "um contrato muito ruim" que ele assinou por ter confiado em pessoas erradas. A vendedora do imóvel também pede uma indenização de R$ 5,1 milhões por supostos danos materiais. Ela chegou a anexar imagens no processo com o objetivo de provar o mau estado do imóvel