Jade Barbosa, medalhista olímpica, se casa em cerimônia íntima no Rio

O casal trocou votos antes de assinar os papeis. "A gente tem uma história muito linda de cinco anos, que eu estou muito animado pra continuar e construir essa família, meu futuro com você vai ser muito lindo. Eu te amo muito", declarou o noivo.

Detalhe nas costas do vestido de Jade Imagem: Reprodução/Instagram

Obrigada por ser meu companheiro porque eu sei que no final da vida o que a gente vai ter é exatamente isso, nossa companhia. Eu te amo imensamente com tudo que eu tenho e eu amo a sua sede de viver, sua coragem. Eu espero que a gente possa viver eternamente no nosso carnaval.

Jade Barbosa

Leandro Ferlini é discreto nas redes. Seu perfil, com pouco mais de 2 mil seguidores, é fechado para o público.

Jade e Leandro já depois de casamento Imagem: Reprodução/Instagram

Em 2020, em entrevista ao UOL, Jade se declarou para o então namorado e falou do desejo de ter uma família com ele. "Eu estou namorando tem um ano e estou muito feliz no meu relacionamento. Eu gostaria de casar, constituir uma família, ter filhos, tenho muita vontade de ser mãe. Isso estava para depois de Tóquio e agora ficou um pouco bagunçado. Vamos esperar 2021, metade do ano de 2021", disse Jade à época.