Vespertino cai para trás ao receber fortuna de Tia Salete

No capítulo de sábado (28), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Tia Salete (Mariana Lima) dá uma fortuna em dinheiro para Vespertino (Therdelly Lima).

O que vai acontecer

Decidida a fazer com que Margaridinha (Heloisa Honein) pare de trabalhar no bordel, a irmã de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) procura seu antigo namorado. "Eu quero saber quanto que tu quer para deixar minha sobrinha Margaridinha em paz?", pergunta. "Tua sobrinha veio até aqui por vontade própria, mulher. Foi ela quem me pediu o emprego. Na hora, eu até recusei, porque não queria confusão com sua família. Mas a moça é tinhosa feito tu. E tem talento", responde ele.