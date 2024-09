Com apenas 13,39% dos votos, Gael Vicci é 8º eliminado do Estrela da Casa

Gael Vicci foi o oitavo eliminado do Estrela da Casa (Globo) após a disputa tripla em batalha com Leidy Murilho e Nicole Louise.

O que aconteceu

Menos votado para ficar deu adeus ao jogo a poucos dias da final: Gael recebeu apenas 13,39% votos do público e deixa o reality a quatro dias da grande final.

Participantes salvas pelo público foram anunciadas em ordem aleatória: Leidy Murilho garantiu a permanência no jogo com 62,01% dos votos. Nicole Louise também continuará no game graças a porcentagem de 24,60% de preferência do público. Seguem na corrida pelo prêmio de R$ 750 mil da atração musical.