Mãe solo, pensão: 'Volta por Cima' coloca em pauta 'privilégios masculinos'

Criado apenas pela mãe, Neuza (Valdineia Soriano), Jão se habituou desde cedo a ser o responsável pela casa. "Acho que essa relação do Jão com a dona Neuza é uma relação típica brasileira, de mães solos que criam os seus filhos sozinhas. Toda essa relação de cumplicidade que começa a acontecer com esse filho e com essa mãe sem essa figura paterna".

Acho que o Jão sente falta do pai, mas esse trauma bate nele em um lugar de escuta e sensibilidade pro feminino. Acho que deve acontecer também com várias pessoas que não têm um pai ou que a mãe está ali à frente e que observam o tanto de trabalho que a mãe tem. Acho que desperta algum tipo de sensibilidade maior para o feminino, para as questões do feminino.

Fabrício Boliveira

Jão valoriza muito a história da mãe, que trabalha na lanchonete do ponto final de uma das linhas de ônibus onde o filho faz turno de fiscal. "O Jão, desde o início, ele está sempre elogiando a Cida [personagem de Juliana Alves], por exemplo, que é uma mãe de solo. Ele também está sempre atento à mãe dele".

Jão (Fabrício Boliveira) e e a mãe Neuza (Valdinéia Soriano) em 'Volta por Cima' Imagem: Beatriz Damy/Globo

O protagonista traz no peito duas paixões: a música e o Carnaval. Ele toca numa roda de samba do bairro e é guardião de uma importante manifestação da cultura suburbana carioca: os grupos de bate-bolas.

E é nesse ambiente, das rodas de samba e dos bate-bolas, que Jão vai discutir a questão do privilégio masculino com outros colegas homens. "Tem uma outra fala dele dentro do bate-bola sobre homens que devem pensão, por exemplo. Com essa história, ele consegue abrir uma lente para essas peculiaridades... desse masculino que foi criado por essa mãe solo. E aí, a partir dele, a gente pode discutir várias masculinidades pelo país".