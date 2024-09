Além de atuar em 'Volta por Cima', MV Bill lança música inédita para novela

Alguns sucessos foram regravados e ganham novas versões. Alguns exemplos são o hit do Soweto "Farol das Estrelas", interpretado por Silva, para embalar a relação de Madá e Jão (Fabrício Boliveira), e "Taras e Manias", gravada na voz de Elymar Santos para as cenas dos personagens Edson (Aíton Graça) e Rosana (Viviane Araújo).

Para a abertura da novela, outra composição inédita: o samba 'Volta por Cima', canção emblemática de Paulo Vanzolini, foi regravado pelas cantoras Alcione e Ludmilla. "Essa canção sempre esteve no nosso radar por ter muita identificação com a trama. É uma música que fala profundamente com o público, que conversa com cada um de nós nas nossas batalhas do dia a dia, dos desafios que temos a superar. Assim como a nossa protagonista Madá e outros personagens centrais. É sobre ter esperança e trabalhar para buscar dias melhores. A canção caía como uma luva para uma história como essa, de otimismo e superação. E, claro, um samba, que traz também o ambiente do Rio de Janeiro que vemos na nossa novela. Uma música de abertura é uma canção que acompanha milhares de brasileiros durante meses, é algo muito potente, então, a mensagem da música é importante.", explica Juliana Medeiros, coordenadora de produção musical da TV Globo.