Difícil ou compassiva? As diferentes versões para comportamento de Meghan

A imprensa internacional publicou diferentes versões em relação ao comportamento de Meghan Markle, 43, com ex-funcionários. Alguns a descreveram como "difícil", enquanto outros a elogiaram pela compaixão.

Versões foram publicadas dias após o "The Hollywood Reporter" fazer uma reportagem falando sobre uma suposta rotatividade de funcionários de Harry e Meghan. "Todo mundo tem medo de Meghan. Ela menospreza as pessoas, não aceita conselhos. Ambos são péssimos tomadores de decisão, mudam de ideia com frequência", disse uma fonte da revista. O texto foi publicado no dia 12 de setembro.

'Momentos psicóticos'

Site Daily Beast afirma que ex-funcionários alegam que a duquesa teria protagonizado "momentos psicóticos" e se comportava como uma "diva". As fontes da publicação também dizem que a atriz também "menosprezava" as pessoas e as levava "às lágrimas".