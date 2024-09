Atual MIss Bumbum diz que não consegue fazer seguro para os glúteos

A influenciadora ainda apontou que no início, o personal trainer achou estranho o foco em uma única parte do corpo. "Ele até me perguntou se eu tinha entendido bem, porque não conhecia ninguém que tivesse um personal trainer exclusivo para o bumbum", brincou ela.

O personal, então, fez o dever de casa e desenvolveu uma série de exercícios personalizados, com agachamentos especiais e técnicas inovadoras. "São exercícios que ninguém nunca ouviu falar! É um trabalho muito sério".

Larissa contou que dedica cerca de uma hora por dia, cinco vezes por semana, exclusivamente aos treinos de glúteos. "Esses treinos não são apenas para manter a estética, mas também para garantir a saúde muscular. O bumbum é a maior parte do meu corpo e exige atenção extra. É um investimento que vale a pena, tanto para a minha carreira quanto para o meu bem-estar".

Ela, que venceu o Miss Bumbum 2023, desabafou e disse sentir uma pressão estética o tempo todo para se manter dentro de um padrão. "Por esse motivo, há algum tempo abandonei os filtros. Sempre posto fotos tanto do rosto quanto do corpo sem filtros para mostrar que o que eu tenho é real".