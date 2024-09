Bárbara: 'Estrela da Casa chega ao fim com shows piores que os do começo'

Os participantes do Estrela da Casa (Globo) apresentaram hits de novelas nacionais em uma disputa realizada na última segunda-feira (23), valendo R$ 20 mil. Lucca e Nicole Louise cantaram "Donna", do Roupa Nova, e foram os mais votados pelo público como a melhor apresentação.

"Lucca sustentou mais, a Nicole deu umas derrapadas. Mas acho que foi merecido, porque todas as apresentações, para mim, foram fracas e ruins", avalia Bárbara Saryne no Central Splash. Ela reflete que os destaques negativos são Matheus Torres, que entrou errado na música, e Evellin, que derrubou o microfone no chão enquanto cantava. "Pegou mal, passou um amadorismo."

Chico reflete que os cantores que estão fazendo boas performances no Estrela da Casa já entraram no reality assim. "Tenho sentido falta de uma evolução ao longo do programa. Não parece que eles estão andando para frente. Os feedbacks e apresentações não parecem estar evoluindo."