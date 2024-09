A Fazenda 16: Sacha Bali, Vivi Fernandes e Zé Love estão na 1ª roça

A Fazenda 16: Zé Love durante formação da primeira roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Poder do Lampião

Zé Love venceu a Prova do Lampião e teve acesso aos dois poderes. Ele ficou com um e entregou o outro para Zaac. No início do Resta Um, Zaac leu o seu poder e precisou imunizar 3 pessoas— ele não podia se autoimunizar.

Fernanda Campos, Babi e Juninho Bill foram suas escolhas.

Resta Um e Veto

Vivi Fernandez não foi salva por ninguém no resta um. Sendo assim, ela ficou com o quarto banquinho da roça.