Larissa diz que vai se afastar de Sacha em A Fazenda: 'Não sinto nada'

A ex-BBB continuou. "Eu que tinha começado as brincadeiras. Do mesmo jeito que comecei, agora vou cortar."

Larissa ainda disse não querer que as amigas conversem com o ator sobre um possível romance com ela. "Nem quero que vocês façam isso."

Ela garantiu estar bem com a situação. "To tranquila em relação a isso de deixar de lado. Não sinto nada por ele."

A Fazenda - Enquete UOL: quem deve escapar da 1ª roça e se tornar o Fazendeiro? Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Vivi Fernandez Antonio Chahestian/Record Zé Love Antonio Chahestian/Record

LIVES