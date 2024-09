Fazendeira Júlia indica Flor Fernandez para a 1ª roça de A Fazenda 16

Fazendeira da semana, Júlia Simoura indicou Flor Fernandez nesta terça-feira (24) para a primeira Roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

De acordo com o que vinha comentando com outros peões, Júlia Simoura indicou Flor diretamente para a berlinda. A peoa justificou sua indicação na ex-SBT.

"Estamos num reality show. O reflexo do Brasil, um país rico de cultura e diversidade, que devem ser respeitados de todas as formas. No domingo, foram proferidos comentários de teor preconceituoso. E mesmo que sejam proferidos de maneira estrutural, não podem ser proferidos. Naquele momento, essa pessoa não teve a humildade de ouvir porque essas palavras eram graves', disse.