Antes do Brasil, Eric Clapton faz show intimista e emotivo em Buenos Aires

A banda que acompanhou o músico britânico é composta praticamente por norte-americanos jovens, Natan East (baixo), Doyle Bramhall II (guitarra), Sonny Emori (bateria), Tim Caarmon (órgão), e as backing vocals Sharon White e Katie Kisson. A única cara mais conhecida dos que acompanham o músico é o também veterano Chris Stainton (teclados).

O essencial

Não faltou nada essencial no repertório, num show dividido em três blocos. Com sua voz ainda poderosa, abriu o espetáculo com o hit "Sunshine of Your Love". Ao final, emitiu as únicas palavras diretas com o público: "Buenos Aires, aqui estou outra vez, com meus 79 anos, nesta nova visita à Argentina".

Nesta primeira seção, mesclou canções suas e de outros músicos, como Robert Johnson, Jimmie Cox, e J.J. Cale, que, celebradas por ele por tantas décadas, acabam por se confundir com seu próprio repertório. Terminou essa primeira parte com uma canção de seu mais recente álbum, prestes a ser lançado, "The Call".

Eric Clapton durante show em Buenos Aires na sexta (20) Imagem: Divulgação

A segunda parte do show lembrou um formato mais acústico, com sua voz suave e ele sentado no centro do palco. Vieram "Kind Hearted Woman Blues", "Running On Faith", "Change the World", "Nobody Knows You When You're Down and Out", " Believe in Life " e "Tears in Heaven".