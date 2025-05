Milton Cunha, Eliane Dias e Fióti são destaques do CQTL MLTV Negócios

O Coquetel Molotov Negócios desembarca na Paraíba com uma programação gratuita que conecta tradição, inovação e profissionalização da cultura brasileira. Entre os dias 17 de maio e 1º de junho, Campina Grande e João Pessoa recebem painéis, oficinas, laboratórios e showcases voltados à economia criativa e à cena musical independente.

Com nomes como Milton Cunha (carnavalesco e apresentador), Eliane Dias (Boogie Naipe/Racionais MC's), e Fióti (Laboratório Fantasma), o evento promete debates potentes, experiências imersivas e encontros entre tradição popular e o futuro do mercado cultural.

A etapa de Campina Grande acontece nos dias 17 e 18 de maio no Museu de Arte e Ciência, com foco especial nas quadrilhas juninas, uma das expressões mais marcantes do Nordeste. Milton Cunha conduz o painel "Narrativas, Estética e Paixão", ao lado de representantes de grandes festas populares como o Carnaval do Rio, o Festival de Parintins e o Galo da Madrugada.