Gary Clark Jr. volta ao Brasil em turnê com Eric Clapton: 'Ele toca muito'

O retorno com Clapton é mais uma etapa de uma parceira duradoura. Além de dividirem muitas turnês, Clark é constantemente convidado para o Crossroads Festival, evento de celebração do blues comandado por Clapton desde 1999, para arrecadar fundos destinados a uma fundação de recuperação de viciados, criada pelo próprio guitarrista britânico. Clark participou de quatro das sete edições do Crossroads, a última delas no ano passado.

Minha relação com Eric é muito bacana, ele me proporcionou oportunidades fantásticas. Eu agradeço demais. E uma coisa que talvez muita gente não saiba é que ele é muito engraçado. Viajar e tocar com ele é sempre muito divertido. É até difícil ficar concentrado com ele fazendo piadas, mas você precisa manter o foco. Ele toca muito! Gary Clark Jr.

Clark lançou em março deste ano "JPEG Raw", um álbum elogiadíssimo pela crítica. E o trabalho vem com duas participações muito especiais: Stevie Wonder, em "What about Children", escrita pelos dois, e o grande mestre do funk George Clinton, em "Funk Witch U". Clark fala que é ótimo se aproximar de artistas que admira, mas esse dois são realmente gigantes.

Gary Clark Jr. volta ao Brasil novamente com Eric Clapton Imagem: Gary Miller/Getty Images

Alguns encontros são mais agitados, outros são mais calmos. Estar ao lado de lendas da música já é incrível, mas o melhor é quando você consegue realmente compartilhar um processo criativo com esses caras. Às vezes é preciso você recuar um pouco e esperar o que eles propõem, você tem de respeitá-los. Os resultados são incríveis, alguns especialmente felizes, como aconteceu nesse álbum. Gary Clark Jr.

Indagado sobre quais seriam seus ídolos no blues, ele lista algumas figuras lendárias e destaca um nome contemporâneo no gênero. "Meus heróis? São muitos. Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix Albert King, Albert Collins, B.B. King Buddy Guy, Muddy Waters, Robert Johnson... E se você quiser pensar em alguém que tenha conseguido tocar o blues de uma maneira inovadora, eu dou todo o crédito a Robert Cray. Um monstro."